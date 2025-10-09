Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    Армия
    • 09 октября, 2025
    • 14:26
    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    9 октября в рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    На встрече, состоявшейся в Анкаре, было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной области.

    Министры обороны особо подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества находится в центре внимания глав двух государств.

    На встрече была отмечена важность подобных встреч в укреплении отношений и выражена уверенность в том, что они будут и впредь успешно развиваться.

    Стороны провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, касающихся сотрудничества в военной, военно-технической областях и в сфере военного образования, были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности в регионе, а также другие темы.

