В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

9 октября в рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече, состоявшейся в Анкаре, было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной области.

Министры обороны особо подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества находится в центре внимания глав двух государств.

На встрече была отмечена важность подобных встреч в укреплении отношений и выражена уверенность в том, что они будут и впредь успешно развиваться.

Стороны провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, касающихся сотрудничества в военной, военно-технической областях и в сфере военного образования, были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности в регионе, а также другие темы.