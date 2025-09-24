Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Агдаме похоронили подорвавшегося на мине Сайяфа Ахмедова

    Армия
    • 24 сентября, 2025
    • 13:17
    В Агдаме похоронили подорвавшегося на мине Сайяфа Ахмедова

    В Агдаме похоронили Сайяфа Ахмедова, погибшего накануне при подрыве на мине в селе Мирашелли Агдамского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, церемония прощания с Ахмедовым проходила в родном селе Бахарлы.

    После завершения церемонии Ахмедов был похоронен на кладбище села Учоглан.

    Отметим, что накануне на территории села Мирашелли Агдамского района житель села Бахарлы Ахмедов Сайяф Фиган оглу, 1971 года рождения, скончался в результате взрыва мины на территории кладбища, не очищенной от мин.

    Бывший военнослужащий, разведчик Сайяф Ахмедов известен как Gizir Xanı.

