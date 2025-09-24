В Агдаме похоронили подорвавшегося на мине Сайяфа Ахмедова
Армия
- 24 сентября, 2025
- 13:17
В Агдаме похоронили Сайяфа Ахмедова, погибшего накануне при подрыве на мине в селе Мирашелли Агдамского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, церемония прощания с Ахмедовым проходила в родном селе Бахарлы.
После завершения церемонии Ахмедов был похоронен на кладбище села Учоглан.
Отметим, что накануне на территории села Мирашелли Агдамского района житель села Бахарлы Ахмедов Сайяф Фиган оглу, 1971 года рождения, скончался в результате взрыва мины на территории кладбища, не очищенной от мин.
Бывший военнослужащий, разведчик Сайяф Ахмедов известен как Gizir Xanı.
Последние новости
13:52
В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборахДругие страны
13:46
Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашенияДругие страны
13:43
Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.Внешняя политика
13:38
Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в СШАДругие страны
13:37
Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"Другие страны
13:36
Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпаркЭкология
13:35
Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮБизнес
13:35
В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-СербияМилли Меджлис
13:34