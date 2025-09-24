İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Ağdamda minaya düşərək həlak olan "Gizir Xanı" dəfn edilib

    Hərbi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 12:51
    Ağdamda minaya düşərək həlak olan Gizir Xanı dəfn edilib

    Ötən gün Ağdamda minaya düşərək həlak olan Səyyaf Əhmədov ("Gizir Xanı") dəfn edilib.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, S.Əhmədovla Baharlı qəsəbəsində keçirilən vida mərasimi başa çatıb.

    O, Üçoğlan kəndindəki "Eşq Abdal" qəbiristanlığında dəfn olunub.

