Ağdamda minaya düşərək həlak olan "Gizir Xanı" dəfn edilib
Hərbi
- 24 sentyabr, 2025
- 12:51
Ötən gün Ağdamda minaya düşərək həlak olan Səyyaf Əhmədov ("Gizir Xanı") dəfn edilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, S.Əhmədovla Baharlı qəsəbəsində keçirilən vida mərasimi başa çatıb.
O, Üçoğlan kəndindəki "Eşq Abdal" qəbiristanlığında dəfn olunub.
