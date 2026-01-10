İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:34
    Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər

    Bu gün Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçiləri "Qəbələ" və "Kəpəz" komandaları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq.

    Görüşün start fiti saat 14:00-da səslənəcək.

    "Kəpəz" klubu "Qəbələ" klubu Azərbaycan Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:47

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 % azaldıb

    Biznes
    10:43

    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar

    Milli Məclis
    10:43
    Foto

    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    10:36

    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:34

    Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    10:24

    Xınalıq, Qrız, Qusar, Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:16

    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb

    Energetika
    10:09

    Erlinq Holann ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    10:02
    Foto

    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti