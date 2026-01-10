Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 10:34
Bu gün Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçiləri "Qəbələ" və "Kəpəz" komandaları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq.
Görüşün start fiti saat 14:00-da səslənəcək.
