    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:09
    Erlinq Holann ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib
    Erlinq Holann

    "Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Holann 2025-ci ilin yekunlarına əsasən Norveçdə ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı futbolçu bu mükafatı ardıcıl 6-cı dəfə qazanıb.

    Bu ada layiq görülən sonuncu fərqli oyunçu 2019-cu ildə Martin Edeqor olub.

    Qeyd edək ki, E.Holann "Mançester Siti"nin heyətində meydana çıxdığı 49 matçda 42 qola, 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Hücumçu Norveç millisinin heyətində iştirak etdiyi 10 matçda isə 17 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

