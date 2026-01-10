Erlinq Holann ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 10:09
"Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Holann 2025-ci ilin yekunlarına əsasən Norveçdə ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı futbolçu bu mükafatı ardıcıl 6-cı dəfə qazanıb.
Bu ada layiq görülən sonuncu fərqli oyunçu 2019-cu ildə Martin Edeqor olub.
Qeyd edək ki, E.Holann "Mançester Siti"nin heyətində meydana çıxdığı 49 matçda 42 qola, 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Hücumçu Norveç millisinin heyətində iştirak etdiyi 10 matçda isə 17 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.
