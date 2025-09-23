Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub
Hadisə
- 23 sentyabr, 2025
- 18:59
Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə Ağdam rayonun Mirəşelli kəndi ərazisində, keçmiş neytral sahədə baş verib.
Hazırda S.Əhmədovun nəşinin götürülməsi üçün işlər aparılır.
