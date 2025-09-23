Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме
- 23 сентября, 2025
- 19:03
Разведчик Сайяф Ахмедов, известный как Gizir Xanı, погиб в результате подрыва на мине.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Мирашелли Агдамского района, на бывшей нейтральной территории.
В настоящее время ведутся работы для того, чтобы забрать тело С. Ахмедова с места инцидента.
