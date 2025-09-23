Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 19:03
    Разведчик Сайяф Ахмедов, известный как Gizir Xanı, погиб в результате подрыва на мине.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Мирашелли Агдамского района, на бывшей нейтральной территории.

    В настоящее время ведутся работы для того, чтобы забрать тело С. Ахмедова с места инцидента.

    Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub

