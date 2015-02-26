В Абу-Даби завершила работу 12-я Международная выставка вооружений IDEX-2015

Абу-Даби. 26 февраля. REPORT.AZ/ Завершила свою работу 12-я Международная выставка вооружений IDEX-2015 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает командированный в Абу-Даби корреспондент REPORT, на выставке, прошедшей с 22 по 26 февраля, были представлены более 1500 компаний из более 30 стран мира.

На выставке также принимала участие делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана, которая представила гостям около 160 наименований оборонной продукции, включая новинку оборонной промышленности страны – автомат ЕМ-14 калибра 5,5х45 мм.

Стенд Азербайджана вызвал повышенный интерес у посетителей в течение всего периода выставки.

Всего же в течение 5 дней выставки были заключены контракты на общую сумму около 4,1 млрд. долларов.

Отметим, что самая крупная выставка на Ближнем Востоке – İDEX проводится раз в два года под патронажем президента ОАЭ, эмира Абу-Даби Шейха Халифы бен Зайеда аль Нахъяна.