Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт
- 18 октября, 2025
- 12:30
Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, 18 октября покинули Бакинский порт.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.
