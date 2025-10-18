Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт

Корабли и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, 18 октября покинули Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.