"AZIREX-2025" təlimində iştirak edən İran hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk edib
Hərbi
- 18 oktyabr, 2025
- 11:57
"AZIREX-2025" təlimində iştirak edən İran hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk edib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycanda olan İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiləri və şəxsi heyəti oktyabrın 18-də Bakı limanını tərk edib.
