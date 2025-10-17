Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    17 октября, 2025
    21:35
    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025, проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

    В ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.

    В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.

    Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

    В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, были награждены отличившиеся военнослужащие.

    "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi başa çatıb

