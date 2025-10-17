"AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi başa çatıb
Hərbi
- 17 oktyabr, 2025
- 21:24
Azərbaycan və İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) iştirakı ilə keçirilən "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi uğurla yekunlaşıb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təlim çərçivəsində qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar hər iki ölkənin hərbi qulluqçuları tərəfindən dəqiqliklə yerinə yetirilib.
Plana uyğun olaraq, mərhələlər üzrə qarşılıqlı əlaqədə icra olunan fəaliyyətlər zamanı iştirakçılar yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdiriblər.
Təlim rəhbərləri şəxsi heyətin peşəkarlığını və hazırlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndiriblər.
Təlimin sonunda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub və fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırılıb.
Son xəbərlər
22:36
Video
Zelenski: Ukrayna üçün ən vacib məsələ təhlükəsizlik zəmanətidir - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:30
KİV: Pakistan və Əfqanıstan arasında atəşkəsin müddəti uzadılıbDigər ölkələr
22:26
"Sərhədçi"nin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda daha yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"Komanda
22:19
Tramp Putini Ukraynadakı müharibəni dayandırmağa inandıra biləcəyini düşünürDigər ölkələr
22:11
Azərbaycanlı alim Radford Universitetində yüksək vəzifəyə təyin olunubElm və təhsil
21:51
Başqırdıstanda müdafiə sənayesi zavodunda partlayış baş verib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
21:43
Foto
Naxçıvanın turizm imkanları tanıdılıbTurizm
21:31
Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakiminin səlahiyyətlərinə xitam veriləcəkRegion
21:24
Foto