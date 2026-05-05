Турция разработала мобильную гаубицу URAN с дальностью до 18 км
- 05 мая, 2026
- 17:34
Турция впервые представила 105-мм самоходную гаубицу URAN собственного производства на выставке оборонной промышленности SAHA-2026, которая проходит в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, система разработана на основе инженерного опыта, полученного при создании буксируемой гаубицы BORAN.
BORAN после принятия на вооружение Вооруженных сил Турции в короткие сроки получила контракт на экспорт - в 2024 году она была поставлена в Бангладеш, став первым экспортным образцом гаубицы в истории страны.
Благодаря легкости, высокой мобильности и возможности быстрой подготовки к стрельбе, BORAN доказала свою эффективность в современных операционных условиях. Этот опыт стал основой для разработки более мобильного решения.
Созданная в этом контексте самоходная гаубица URAN объединяет проверенную надежность и огневую мощь BORAN с мобильной платформой 4×4, что позволяет обеспечивать высокую маневренность, скорость развертывания и эффективную огневую поддержку даже в сложных условиях местности и климата.
Система оснащена разработанной компанией MKE системой управления огнем, способна производить до 12 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии до 18 км. Гаубица спроектирована в соответствии с концепцией современного боя "выстрелил и сменил позицию", что дает преимущества при выполнении задач, требующих быстрой реакции.
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, представляя новую разработку, заявил: "На эту самоходную гаубицу уже поступило множество заказов от дружественных и братских стран. Мы также будем поставлять им эту военную технику".