Директор "Авиастар": Страны СНГ проявляют интерес к модернизированным Ил-76

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Представители стран СНГ проявляют интерес к модернизированным Ил-76. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил управляющий директор российского завода-изготовителя "Авиастар" Андрей Капустин.

"Мы получаем звонки и обращения по этому самолету. Это говорит о широкой географии интереса среди заказчиков. Проявляют заинтересованность страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, страны Африки", — заявил Капустин.

По его словам, к 2021 году на заводе планируется производить до 18 воздушных судов в год.

Ил-76МД-90А — тяжелый транспортный самолет, является модернизированной версией Ил-76МД. Предназначен для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов.