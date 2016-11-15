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    Средства боевой авиации Азербайджана нанесли удар по позициям условного противника - ВИДЕО

    Приведенные в полную боеготовность более 50-ти военных самолетов и вертолетов совершили боевые вылеты из запасных аэродромов

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Крупномасштабные учения, проводящиеся согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, продолжаются с участием боевых средств Военно-воздушных сил (ВВС).

    Об этом Report сообщили из министерства обороны.

    Были проверены боевая подготовка авиационных средств, личного состава и деятельность современных автоматизированных систем управления ВВС.

    Приведенные в полную боеготовность более 50-ти военных самолетов и вертолетов совершили боевые вылеты из запасных аэродромов. 

    Поднятая в небо авиация выполнила задачи по воспрещению действий противника и его огневому поражению по внезапно возникающим целям.

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