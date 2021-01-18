Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 855 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести".
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Склоняем голову перед памятью наших шехидов!