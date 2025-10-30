Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

Сегодня завершились совместные учения сил специального назначения Азербайджана и ОАЭ "Нерушимое партнерство - 2025".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии закрытия отметили успешное развитие сотрудничества между странами и значение учений для обмена опытом и повышения боевой подготовки.

Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены.