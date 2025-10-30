Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились
Армия
- 30 октября, 2025
- 18:49
Сегодня завершились совместные учения сил специального назначения Азербайджана и ОАЭ "Нерушимое партнерство - 2025".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На церемонии закрытия отметили успешное развитие сотрудничества между странами и значение учений для обмена опытом и повышения боевой подготовки.
Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены.
Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились
Последние новости
19:20
Зеленский и Файон обсудили сотрудничество в рамках программы PURLВ регионе
19:16
ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежиДругие страны
19:06
Фото
Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в АктауИндивидуальные
19:06
ХАМАС вернул останки двух израильских пленных - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:00
Фото
В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию ПобедыЭкология
18:55
Фото
Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении СирииДругие страны
18:53
Фото
НАТО и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере разминированияВнешняя политика
18:50
Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей EurofighterДругие страны
18:49
Фото
Видео