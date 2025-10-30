Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

    Армия
    • 30 октября, 2025
    • 18:49
    Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

    Сегодня завершились совместные учения сил специального назначения Азербайджана и ОАЭ "Нерушимое партнерство - 2025".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    На церемонии закрытия отметили успешное развитие сотрудничества между странами и значение учений для обмена опытом и повышения боевой подготовки.

    Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены.

    Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

    Минобороны Азербайджана учения спецназ ОАЭ
    Фото
    Видео
    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi sona çatıb

    Последние новости

    19:20

    Зеленский и Файон обсудили сотрудничество в рамках программы PURL

    В регионе
    19:16

    ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи

    Другие страны
    19:06
    Фото

    Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

    Индивидуальные
    19:06

    ХАМАС вернул останки двух израильских пленных - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:00
    Фото

    В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию Победы

    Экология
    18:55
    Фото

    Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

    Другие страны
    18:53
    Фото

    НАТО и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:50

    Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей Eurofighter

    Другие страны
    18:49
    Фото
    Видео

    Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

    Армия
    Лента новостей