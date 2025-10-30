İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi sona çatıb

    Hərbi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 18:35
    Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025 birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi sona çatıb

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi bu gün sona çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri (XTQ) və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezident Qvardiyasının Xüsusi Əməliyyat Komandanlığı bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən təlimin bağlanış mərasimində əvvəlcə hər iki ölkənin şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

    Hərbi orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycan və BƏƏ-nin Dövlət himnləri səsləndirilib, Dövlət bayraqları qaldırılıb.

    Mərasimdə çıxış edənlər Azərbaycan və BƏƏ-nin xüsusi təyinatlıları arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini, keçirilən birgə təlimin ölkələrin XTQ mənsubları arasında təcrübə mübadiləsi, döyüş hazırlığı səviyyəsinin artırılması və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd ediblər.

    Təlimdə fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırılıb, hədiyyə mübadiləsi həyata keçirilib.

    Mərasimin sonunda xatirə fotosu çəkdirilib.

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi sona çatıb

    xüsusi təyinatlı qüvvələr Təlim Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
    Foto
    Video
    Совместные учения спецназа Азербайджана и ОАЭ завершились

    Son xəbərlər

    19:24

    Yermak: Kanada Ukraynaya raket sistemi komponentləri verir

    Digər ölkələr
    19:18

    "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Media
    19:14

    Merts Türkiyənin "Eurofighter" qırıcıları alması ilə bağlı qərarını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    19:12

    TÜRKPA türk dövlətləri arasında koordinasiya qurumu olmağı təklif edir

    Xarici siyasət
    19:03

    Beyləqanda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:00

    KİV: ABŞ Venesuelaya "Tomahawk" raketləri ata bilər

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto

    Azərbaycanın boccia üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turniri birinci sırada başa vurublar

    Fərdi
    18:52
    Foto

    Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    18:39

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu uzunmüddətli zədədən sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti