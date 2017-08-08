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    Состоялось открытие Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных машин

    В центре будет проведено техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения
    © Mod.gov.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева продолжаются работы в сфере развития Вооруженных сил.

    Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, руководство министерства обороны приняло участие в открытии Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных колесных машин различного назначения.

    Было доложено, что в центре будет проведено техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения, установленных на автомобильной технике, имеющихся в арсенале Вооруженных сил.

    В центре созданы все условия для подготовки водителей, наводчиков, операторов, а также кадров по другим специальностям из числа личного состава.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со складом оружия, лабораторией, а также другими служебными и административными помещениями в центре.

    После проведения обзорного брифинга о деятельности центра, министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением его деятельности и возможностей.

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