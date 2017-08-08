Состоялось открытие Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных машин

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева продолжаются работы в сфере развития Вооруженных сил.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, руководство министерства обороны приняло участие в открытии Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных колесных машин различного назначения.

Было доложено, что в центре будет проведено техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения, установленных на автомобильной технике, имеющихся в арсенале Вооруженных сил.

В центре созданы все условия для подготовки водителей, наводчиков, операторов, а также кадров по другим специальностям из числа личного состава.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со складом оружия, лабораторией, а также другими служебными и административными помещениями в центре.

После проведения обзорного брифинга о деятельности центра, министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением его деятельности и возможностей.