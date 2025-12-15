Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа

    Армия
    15 декабря, 2025
    17:28
    Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа

    В Н-ской воинской части ВМС состоялась церемония, посвященная очередному выпуску Курса подводного штурмового спецназа.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии командующий ВМС контр-адмирал Шахин Мамедов поздравил военнослужащих, успешно завершивших курс, и поблагодарил личный состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также участвовали профессиональные инструкторы армий Азербайджана и Турции.

    Затем инструкторы из Азербайджана и Турции, а также выпускники, успешно завершившие курс, были награждены почетными грамотами, сертификатами, нагрудными знаками отличия и ценными подарками.

    Отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню.

