Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа

В Н-ской воинской части ВМС состоялась церемония, посвященная очередному выпуску Курса подводного штурмового спецназа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступивший на мероприятии командующий ВМС контр-адмирал Шахин Мамедов поздравил военнослужащих, успешно завершивших курс, и поблагодарил личный состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также участвовали профессиональные инструкторы армий Азербайджана и Турции.

Затем инструкторы из Азербайджана и Турции, а также выпускники, успешно завершившие курс, были награждены почетными грамотами, сертификатами, нагрудными знаками отличия и ценными подарками.

Отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню.