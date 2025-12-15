WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı" kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 15 dekabr, 2025
    • 16:56
    Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) "N" saylı hərbi hissəsində "Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı" kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə çıxış edən HDQ komandanı kontr-admiral Şahin Məmmədov kursu müvəffəqiyyətlə bitirən hərbçiləri təbrik edib, Azərbaycan və Türkiyə ordularının peşəkar təlimatçılarının da cəlb edildiyi kursların yüksək səviyyədə təşkilinə və keçirilməsinə görə heyətə təşəkkürünü bildirib.

    Daha sonra Azərbaycan və Türkiyədən olan təlimatçılara, kursu müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlara fəxri fərmanlar, sertifikatlar, fərqlənmə döş nişanları və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

    Kurs birincisi tərəfindən yaş kötüyünə rəmzi emblem vurulub.

    Müdafiə Nazirliyi Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı
    Foto
    Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа
    Foto
    Graduation ceremony of Underwater Assault Navy Special Force course held

    Son xəbərlər

    17:44

    "Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"

    Komanda
    17:43

    Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:42

    TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:38

    Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcək

    Xarici siyasət
    17:33

    Biləsuvarda 70 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü müəyyən edilib - BİRGƏ MƏLUMAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:30
    Foto

    Astanada Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd edilib

    Region
    17:29

    "Formula 1" komandası növbəti mövsümdən yeni adla yarışacaq

    Formula 1
    17:28

    Azərbaycanda "yaşıl istiqraz"ların emissiyası üzrə çərçivə hazırlanır

    Maliyyə
    17:20

    Avropa liderləri Zelenski ilə danışıqlar üçün Berlində toplaşacaqlar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti