Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Францией проводится обмен опытом

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Франции на 2017-й год, в Баку проходит семинар на тему "Обмен опытом по государственной деятельности на море".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе двухдневного мероприятия, организованного в штабе Военно-морских сил, будут представлены лекции на темы "Морская безопасность", "Действия против контрабанды", "Предотвращение загрязнения в море" и другие темы.