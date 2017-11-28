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    Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Францией проводится обмен опытом

    В военно-морских силах проводится семинар на тему Обмен опытом по государственной деятельности на море

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Франции на 2017-й год, в Баку проходит семинар на тему "Обмен опытом по государственной деятельности на море".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе двухдневного мероприятия, организованного в штабе Военно-морских сил, будут представлены лекции на темы "Морская безопасность", "Действия против контрабанды", "Предотвращение загрязнения в море" и другие темы.

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