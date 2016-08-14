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    Шойгу прибыл в Баку для обсуждения двусторонних и международных проблем

    Состоится обмен мнениями по проблематике Нагорного Карабах

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "В ходе пребывания в Баку 14-15 августа глава российского оборонного ведомства проведет переговоры с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым".

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    По его словам, "стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной и региональной безопасности".

    "Состоится обмен мнениями по проблематике Нагорного Карабаха", - добавил Конашенков.

    Также планируется, что Шойгу будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил представитель МО РФ.

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