Шойгу прибыл в Баку для обсуждения двусторонних и международных проблем

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "В ходе пребывания в Баку 14-15 августа глава российского оборонного ведомства проведет переговоры с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной и региональной безопасности".

"Состоится обмен мнениями по проблематике Нагорного Карабаха", - добавил Конашенков.

Также планируется, что Шойгу будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил представитель МО РФ.