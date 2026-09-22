Самир Агабалаев: ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе

VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 и Securex Caspian 2026.

По его словам, проведение пресс-конференции, посвященной мероприятию, в Музее Победы имеет особое значение:

"ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе. Президент Ильхам Алиев посетил все выставки, проводимые с 2014 года. Благодаря вниманию, которое глава государства уделяет оборонной промышленности, эта сфера превратилась в важную опору обороноспособности нашей страны".