Самир Агабалаев: ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе
Армия
- 22 сентября, 2026
- 11:36
VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 и Securex Caspian 2026.
По его словам, проведение пресс-конференции, посвященной мероприятию, в Музее Победы имеет особое значение:
"ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе. Президент Ильхам Алиев посетил все выставки, проводимые с 2014 года. Благодаря вниманию, которое глава государства уделяет оборонной промышленности, эта сфера превратилась в важную опору обороноспособности нашей страны".
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