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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Самир Агабалаев: ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 11:36
    Самир Агабалаев: ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе

    VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 и Securex Caspian 2026.

    По его словам, проведение пресс-конференции, посвященной мероприятию, в Музее Победы имеет особое значение:

    "ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе. Президент Ильхам Алиев посетил все выставки, проводимые с 2014 года. Благодаря вниманию, которое глава государства уделяет оборонной промышленности, эта сфера превратилась в важную опору обороноспособности нашей страны".

    Самир Агабалаев ADEX-2026 Министерство оборонной промышленности
    Samir Ağabalayev: ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir
    Samir Aghabalayev: ADEX is largest specialized exhibition in region

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