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    Samir Ağabalayev: ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir

    Hərbi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 11:17
    Samir Ağabalayev: ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir

    ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının rəhbəri Samir Ağabalayev "ADEX 2026" - VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və "Securex Caspian 2026" - XV Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, tədbirlə bağlı mətbuat konfransının Zəfər Muzeyində keçirilməsinin xüsusi önəmi var:

    "ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir. Prezident İlham Əliyev 2014-cü ildən bəri keçirilən bütün sərgiləri ziyarət edib. Dövlət başçısının müdafiə sənayesinə göstərdiyi diqqət nəticəsində bu sahə ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin mühüm dayaqlarına çevrilib".

    ADEX 2026 Müdafiə Sərgisi Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
    Самир Агабалаев: ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе
    Samir Aghabalayev: ADEX is largest specialized exhibition in region

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