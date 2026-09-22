Samir Ağabalayev: ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir
Hərbi
- 22 sentyabr, 2026
- 11:17
ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının rəhbəri Samir Ağabalayev "ADEX 2026" - VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və "Securex Caspian 2026" - XV Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, tədbirlə bağlı mətbuat konfransının Zəfər Muzeyində keçirilməsinin xüsusi önəmi var:
"ADEX regionda ixtisaslaşmış ən böyük sərgidir. Prezident İlham Əliyev 2014-cü ildən bəri keçirilən bütün sərgiləri ziyarət edib. Dövlət başçısının müdafiə sənayesinə göstərdiyi diqqət nəticəsində bu sahə ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin mühüm dayaqlarına çevrilib".
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