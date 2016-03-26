​Руководство Минобороны провело служебное совещание

Министр обороны дал соответствующее указание Генштабу по проверке уровня боевой подготовки войск

26 марта, 2016 17:38

https://report.az/storage/news/35e7010cdfa17367f99847bf6f4b0eb7/9cb66c0e-b0cf-4a4d-93c2-b43fd44388aa_292.jpg Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание при участии заместителей министра и командного состава Вооруженных сил. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. На совещании проанализирована текущая ситуация и поставлены конкретные задачи. Министр обороны дал соответствующее указание Генштабу по проверке уровня боевой подготовки войск.