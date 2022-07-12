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Руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов

Руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов 12 июля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боёв.
Армия
12 июля 2022 г. 12:34
Руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов

12 июля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боёв.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы на могилы шехидов, героически погибших, отражая провокацию армянских вооруженных сил на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы в июле 2020 года, и других шехидов, покоящихся на Аллее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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