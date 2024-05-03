Продолжаются учения EFES-2024

В рамках учений EFES-2024 проходит исполнительный этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих различных стран.

В рамках учений EFES-2024 проходит исполнительный этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих различных стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На начальном этапе учений проведен процесс подготовки штаба по контролю за учениями, был дан брифинг по сценарию и предстоящим задачам.

Было отмечено, что в командно-штабных учениях основное внимание уделяется проведению обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышению навыков штабных офицеров в принятии решений на карте, а также дальнейшему повышению уровня их профессионализма и подготовки.

Кроме того, участники учений отработали задачи на системах командного управления с компьютерной поддержкой, применяемых в штабе многонациональной Объединенной оперативной группы.

В соответствии с планом, на исполнительном этапе учений выполнены различные задачи, исходя из вмешательств, поступающих в многонациональный штаб.

"Привлеченные к учениям военнослужащие азербайджанской армии совместно с другими участниками успешно выполняют поставленные задачи", - отметили в Минобороны.

В рамках многонациональных учений EFES-2024, которые продолжатся до 30 мая, будут выполнены командно-штабные мероприятия с компьютерной поддержкой и практические тренировки с боевыми стрельбами.