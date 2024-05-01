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В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 495 человек

В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 495 человек В прошлом месяце предотвращен выезд из страны 495 человек, которым запрещено покидать пределы Азербайджана.
Армия
1 мая 2024 г. 13:35
В апреле предотвращен выезд из Азербайджана 495 человек

В прошлом месяце предотвращен выезд из страны 495 человек, которым запрещено покидать пределы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно данным, 495 лиц, которым был запрещен выезд из страны, не смогли покинуть Азербайджан, в то же время пресечен въезд в страну 15 невъездных лиц.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 275 человек, находящихся в розыске.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulan 495 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

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