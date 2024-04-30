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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2024"

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2024" Группа военнослужащих ВМС Азербайджана приняла участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2024", проводившихся в Восточном Средиземноморье.
Армия
30 апреля 2024 г. 18:54
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях Kurtaran-2024

Группа военнослужащих ВМС Азербайджана приняла участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2024", проводившихся в Восточном Средиземноморье.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений поисково-спасательными судами были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния, передаче экипажу продуктов питания и медицинских принадлежностей посредством водолазов, спасению экипажа при помощи специального оборудования.

Также с высоким профессионализмом были выполнены действия по сбросу с самолетов необходимых принадлежностей экипажу потерпевшего крушение судна, находящемуся на поверхности воды и нуждающемуся в помощи, выполнению прыжков с парашютом в море в целях эвакуации экипажа.

В международных учениях "Kurtaran-2024" принимали участие 52 представителя из 17 стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army servicemen participate in “Kurtaran – 2024” underwater search and rescue exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Aralıq dənizində keçirilən təlimdə iştirak ediblər

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