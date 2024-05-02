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С танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке

С танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке
Армия
2 мая 2024 г. 10:32
С танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке

Согласно плану подготовки на 2024 год, с танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий, проходящих на общевойсковом учебном полигоне, выполнены задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, наступлению на условного противника с глубины.

Также были выполнены поставленные задачи по уничтожению с места и в движении обнаруженных целей из установленного на бронетехнике вооружения.

"В ходе занятий, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, танкисты демонстрируют высокий профессионализм", - отметили в Минобороны.


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Версия на английском языке Tank units of Azerbaijani army hold intensive combat training sessions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tank bölmələri ilə intensiv döyüş hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilir

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