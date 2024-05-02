С танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке

Согласно плану подготовки на 2024 год, с танковыми подразделениями армии Азербайджана проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий, проходящих на общевойсковом учебном полигоне, выполнены задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, наступлению на условного противника с глубины.

Также были выполнены поставленные задачи по уничтожению с места и в движении обнаруженных целей из установленного на бронетехнике вооружения.

"В ходе занятий, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, танкисты демонстрируют высокий профессионализм", - отметили в Минобороны.



