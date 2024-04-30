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Прошла церемония по случаю 25-летия создания сил специального назначения

Прошла церемония по случаю 25-летия создания сил специального назначения Руководство Министерства обороны приняло участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 25-й годовщины создания сил специального назначения.
Армия
30 апреля 2024 г. 17:30
Прошла церемония по случаю 25-летия создания сил специального назначения

Руководство Министерства обороны приняло участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 25-й годовщины создания сил специального назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и к памятнику шехидам, воздвигнутым на территории воинской части.

Руководством Министерства обороны были посажены мемориальные деревья на территории воинской части.

Затем на учебной площадке был проведен смотр современного вооружения и техники, имеющихся в арсенале спецназа.

Руководящий состав министерства прибыл на командно-наблюдательный пункт и понаблюдал за показательными тренировками спецназа.

Затем руководство Министерства обороны выступило перед личным составом. Было отмечено, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне и в ходе других операций, высоко оценены президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Личному составу были выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.

Командованием сил специального назначения были вручены министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову и другим представителям руководящего состава памятные знаки к 25-летию сил специального назначения.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены почетные грамоты, ценные подарки и досрочные воинские звания.

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