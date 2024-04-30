В Турции завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих

В турецком Мармарисе завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих.

В турецком Мармарисе завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, помимо Турции и Азербайджана, в учениях приняли участие США, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Марокко, Египет, Малайзия, Мозамбик, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Оман.

Маневры начались 24 апреля и продлились 6 дней.

В учениях присутствовал личный состав ВМФ, Сухопутных войск, ВВС и береговой охраны.

В рамках подготовки были проведены различные маневры, и состоялся обмен опытом.