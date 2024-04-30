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В Турции завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих В турецком Мармарисе завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих.
Армия
30 апреля 2024 г. 14:47
В Турции завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих

В турецком Мармарисе завершились учения Kurtaran-2024 с участием азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, помимо Турции и Азербайджана, в учениях приняли участие США, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Марокко, Египет, Малайзия, Мозамбик, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Оман.

Маневры начались 24 апреля и продлились 6 дней.

В учениях присутствовал личный состав ВМФ, Сухопутных войск, ВВС и береговой охраны.

В рамках подготовки были проведены различные маневры, и состоялся обмен опытом.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin qatıldığı “Kurtaran-2024” hərbi təlimləri başa çatıb

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