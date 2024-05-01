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В ВМС состоялась встреча с представителями НАТО

В ВМС состоялась встреча с представителями НАТО В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, с участием экспертной группы Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе состоялась координационная встреча по "Курсу оценки боевой подготовки
Армия
1 мая 2024 г. 16:21
В ВМС состоялась встреча с представителями НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, с участием экспертной группы Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе состоялась координационная встреча по "Курсу оценки боевой подготовки Военно-морских сил (ВМС)".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече был проведен обмен мнениями по ряду вопросов по курсу, представляющих взаимный интерес.

Было отмечено, что основной целью курса является обучение слушателей стандартам НАТО в области боевой подготовки и методике Концепции оперативных возможностей.

Отметим, что в курсе предусматривается участие около 30 стран-партнеров НАТО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Dəniz Qüvvələrində NATO-nun nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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