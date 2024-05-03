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Азербайджанские и иранские генералы обсудили вопросы региональной безопасности

Азербайджанские и иранские генералы обсудили вопросы региональной безопасности 13:20
Армия
3 мая 2024 г. 13:50
Азербайджанские и иранские генералы обсудили вопросы региональной безопасности

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита состоялись встречи с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Азизом Насирзаде и другими военачальниками.

На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Iranian generals discuss regional security issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran generalları regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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