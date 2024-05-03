Азербайджанские и иранские генералы обсудили вопросы региональной безопасности

13:20

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита состоялись встречи с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Азизом Насирзаде и другими военачальниками.

На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.