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В армии Азербайджана начались учебные сборы с военнообязанными

В армии Азербайджана начались учебные сборы с военнообязанными В воинских частях армии Азербайджана начались очередные учебные сборы с группой военнообязанных.
Армия
1 мая 2024 г. 19:00
В армии Азербайджана начались учебные сборы с военнообязанными

В воинских частях армии Азербайджана начались очередные учебные сборы с группой военнообязанных.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сборы проходят в соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Призванные из запаса военнообязанные после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

В рамках сбора будут выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Основной целью учебных сборов с военнообязанными является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также освоение правил эксплуатации современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале армии.

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Версия на английском языке Azerbaijan MoD: Reservists' next training session commences
Версия на азербайджанском языке MN: Ehtiyatdan çağırılan hərbi vəzifəlilər təlim toplanışına cəlb olunub

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