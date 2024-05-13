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На учениях Anatolian Phoenix-2024 выполнены задачи очередного этапа

На учениях Anatolian Phoenix-2024 выполнены задачи очередного этапа В ходе международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, выполнены очередные задачи.
Армия
13 мая 2024 г. 11:59
На учениях Anatolian Phoenix-2024 выполнены задачи очередного этапа

В ходе международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, выполнены очередные задачи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений парашютно-десантными и поисково-спасательными группами успешно выполнены мероприятия по поиску потерпевшего крушение члена экипажа в тылу условного противника, допросу на месте и эвакуации обнаруженного члена экипажа.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 17 мая, Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

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Версия на английском языке Tasks of next stage of ‘Anatolian Phoenix – 2024’ exercise accomplished
Версия на азербайджанском языке "Anadolu Ankası – 2024": Şərti düşmən arxasında ekipaj üzvünün təxliyəsi icra olunub

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