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Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции

Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции Азербайджанские военнослужащие отработали спасательные операции в рамках международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2024", проходящих в турецкой Конье.
Армия
14 мая 2024 г. 14:12
Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие отработали спасательные операции в рамках международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2024", проходящих в турецкой Конье.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Целью маневров является проверка и совершенствование командного и управленческого процесса, усиление координации между личным составом и расширение сфер сотрудничества.

Напомним, что на международных учениях, которые продлятся до 17 мая, Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

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Версия на английском языке Azerbaijani military personnel conduct rescue operation exercises in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə xilasetmə əməliyyatı məşqlərini icra ediblər

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