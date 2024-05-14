Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие отработали спасательные операции в рамках международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2024", проходящих в турецкой Конье.

Азербайджанские военнослужащие отработали спасательные операции в рамках международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2024", проходящих в турецкой Конье.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Целью маневров является проверка и совершенствование командного и управленческого процесса, усиление координации между личным составом и расширение сфер сотрудничества.

Напомним, что на международных учениях, которые продлятся до 17 мая, Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.