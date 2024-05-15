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Азербайджан и Словакия обсудили военно-техническое сотрудничество

Азербайджан и Словакия обсудили военно-техническое сотрудничество Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым принимает участие в международной выставке "IDEB 2024" в Братиславе (Словакия).
Армия
15 мая 2024 г. 15:47
Азербайджан и Словакия обсудили военно-техническое сотрудничество

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым принимает участие в международной выставке "IDEB 2024" в Братиславе (Словакия).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На выставке А.Гурбанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

На встрече проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной и военно-технической сфере, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Slovakia mull cooperation in military-technical field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib

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