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Пограничники задержали 36 нарушителей госграницы

Пограничники задержали 36 нарушителей госграницы Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 36 человек, пытавшихся незаконно попасть из Грузии в Азербайджан.
Армия
14 мая 2024 г. 18:51
Пограничники задержали 36 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 36 человек, пытавшихся незаконно попасть из Грузии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В ночь на 14 мая на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Газах" были задержаны 12 нарушителей госграницы, восемь из которых несовершеннолетние. В это же время на служебной территории погранотряда "Шамкир" задержали 24 граждан Азербайджана, из которых 16 были несовершеннолетними.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на английском языке Фото36 people detained for violating Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 36 nəfər saxlanılıb

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