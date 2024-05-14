Пограничники задержали 36 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 36 человек, пытавшихся незаконно попасть из Грузии в Азербайджан.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 36 человек, пытавшихся незаконно попасть из Грузии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В ночь на 14 мая на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Газах" были задержаны 12 нарушителей госграницы, восемь из которых несовершеннолетние. В это же время на служебной территории погранотряда "Шамкир" задержали 24 граждан Азербайджана, из которых 16 были несовершеннолетними.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.