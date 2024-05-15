Генерал: После официального признания Арменией территориальной целостности Азербайджана принято решение о выводе РМК

После того как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, Москва и Баку приняли совместное решение начать процесс вывода российского миротворческого контингента, поскольку миротворческая деятельность достигла своей цели.

После того как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, Москва и Баку приняли совместное решение начать процесс вывода российского миротворческого контингента (РМК), поскольку миротворческая деятельность достигла своей цели.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России, начальник Генштаба Сухопутных войск генерал-полковник Евгений Никифоров на мероприятии в Ходжалы, посвященном выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

По его словам, российские миротворцы выполнили поставленные перед ними задачи: "В процессе установления мира нашими саперами были разминированы тысячи гектаров территорий, обезврежены более 30 тыс. взрывчатых веществ".