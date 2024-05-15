О нас

Генерал: После официального признания Арменией территориальной целостности Азербайджана принято решение о выводе РМК

Генерал: После официального признания Арменией территориальной целостности Азербайджана принято решение о выводе РМК После того как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, Москва и Баку приняли совместное решение начать процесс вывода российского миротворческого контингента, поскольку миротворческая деятельность достигла своей цели.
Армия
15 мая 2024 г. 15:30
Генерал: После официального признания Арменией территориальной целостности Азербайджана принято решение о выводе РМК

После того как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, Москва и Баку приняли совместное решение начать процесс вывода российского миротворческого контингента (РМК), поскольку миротворческая деятельность достигла своей цели.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России, начальник Генштаба Сухопутных войск генерал-полковник Евгений Никифоров на мероприятии в Ходжалы, посвященном выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

По его словам, российские миротворцы выполнили поставленные перед ними задачи: "В процессе установления мира нашими саперами были разминированы тысячи гектаров территорий, обезврежены более 30 тыс. взрывчатых веществ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian general: Decision to withdraw peacekeepers followed Armenia's official recognition of Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı general: Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıdıqdan sonra sülhməramlıların çıxarılmasına dair qərar qəbul edilib

Другие новости из категории

Начальник Генштаба азербайджанской армии поблагодарил российских миротворцев
Начальник Генштаба азербайджанской армии поблагодарил российских миротворцев
15 мая 2024 г. 15:27
В Ходжалы проходит мероприятие по случаю вывода российских миротворцев из Карабаха
В Ходжалы проходит мероприятие по случаю вывода российских миротворцев из Карабаха
15 мая 2024 г. 14:01
Пограничники задержали 36 нарушителей госграницы
ФотоПограничники задержали 36 нарушителей госграницы
14 мая 2024 г. 18:51
Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу
ФотоВоенные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу
14 мая 2024 г. 18:00
Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции
Азербайджанские военные отработали спасательную операцию на учениях в Турции
14 мая 2024 г. 14:12
На учениях Anatolian Phoenix-2024 выполнены задачи очередного этапа
На учениях Anatolian Phoenix-2024 выполнены задачи очередного этапа
13 мая 2024 г. 11:59
Назначен начальник Главного управления по личному составу Минобороны Азербайджана
Назначен начальник Главного управления по личному составу Минобороны Азербайджана
13 мая 2024 г. 11:31
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
12 мая 2024 г. 18:11
В ходе учебных сборов военнообязанные выполнили очередные задачи
ФотоВ ходе учебных сборов военнообязанные выполнили очередные задачи
11 мая 2024 г. 15:03
Замминистра обороны Азербайджана уволен в запас
Замминистра обороны Азербайджана уволен в запас
11 мая 2024 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi