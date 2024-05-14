Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла рабочая встреча с военными специалистами из Узбекистана.

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла рабочая встреча с военными специалистами из Узбекистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год"

Стороны провели обмен мнениями по организации воспитательной, идеологической работы и морально-психологической подготовки в армии, а также по вопросам противодействия информационно-психологическому воздействию.