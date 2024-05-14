О нас

Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу

Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла рабочая встреча с военными специалистами из Узбекистана.
Армия
14 мая 2024 г. 18:00
Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла рабочая встреча с военными специалистами из Узбекистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год"

Стороны провели обмен мнениями по организации воспитательной, идеологической работы и морально-психологической подготовки в армии, а также по вопросам противодействия информационно-психологическому воздействию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

Самое важное

Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi