 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руководство министерства обороны посетило памятник Ази Асланову

    Присутствующие посетили также памятник герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде и братскую могилу

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководство и личный состав минобороны Азербайджана посетили памятник дважды героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, присутствующие возложили цветы к памятнику, отдали дань памяти А.Асланова, проявившего героизм во Второй мировой войне, а также почтили память всех погибших сынов азербайджанского народа.

    От имени собравшихся у памятника ветеранов войны первому заместителю министра обороны, начальнику генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Неджмеддину Садыкову вручили медаль "Ветеранская солидарность" и диплом.

    Присутствующие посетили также памятник герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде и братскую могилу.

    Праздничные мероприятия прошли также в Нахчыване, Гяндже, Шемкире, Сумгайыте, Барде, Бейлагане, Лянкярани и Гусарах.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi