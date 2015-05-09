Руководство министерства обороны посетило памятник Ази Асланову

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководство и личный состав минобороны Азербайджана посетили памятник дважды героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, присутствующие возложили цветы к памятнику, отдали дань памяти А.Асланова, проявившего героизм во Второй мировой войне, а также почтили память всех погибших сынов азербайджанского народа.

От имени собравшихся у памятника ветеранов войны первому заместителю министра обороны, начальнику генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Неджмеддину Садыкову вручили медаль "Ветеранская солидарность" и диплом.

Присутствующие посетили также памятник герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде и братскую могилу.

Праздничные мероприятия прошли также в Нахчыване, Гяндже, Шемкире, Сумгайыте, Барде, Бейлагане, Лянкярани и Гусарах.