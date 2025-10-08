Россия предложила провести совместные учения на Каспии

Россия предложила провести совместные учения в акватории Каспийского моря в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев в Санкт-Петербурге в ходе переговоров командующих военно-морскими силами прикаспийских государств - Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

"Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности. В рамках данного учения также планируется отработать взаимодействие при проведении мероприятий поисково-спасательного обеспечения в акватории Каспийского моря", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп ВМС по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.

В сообщении Минобороны РФ говорится о том, что участники обсудили вопросы навигационно-гидрографического обеспечения и повышения уровня практического взаимодействия между флотами стран Каспийского региона.