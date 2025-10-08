İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Rusiya Xəzərdə birgə təlimlər keçirməyi təklif edib

    Hərbi
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:57
    Rusiya Xəzərdə birgə təlimlər keçirməyi təklif edib

    Rusiya 2026-cı ildə Xəzər dənizi akvatoriyasında birgə təlimlər keçirməyi təklif edib.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Moiseyev Sankt-Peterburqda Xəzəryanı dövlətlərin - Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstanın hərbi dəniz qüvvələri komandanlarının danışıqları zamanı bildirib.

    "Rusiya tərəfi görüş iştirakçılarına 2026-cı ildə Xəzəryanı dövlətlərin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiçiliyin və dəniz iqtisadi fəaliyyəti obyektlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məsələlərinin hazırlanmasına yönəlmiş çoxtərəfli hərbi-dəniz təliminin keçirilməsini təklif edib. Bu təlim çərçivəsində, həmçinin Xəzər dənizi akvatoriyasında axtarış-xilasetmə tədbirlərinin keçirilməsi zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin işlənməsi planlaşdırılır", - məlumatda deyilir.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Rusiya tərəfi Xəzərdə hərbi-dəniz sahəsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında beştərəfli Memorandumun imzalanmağa hazırlanması və yekunlaşdırılması üzrə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin ekspert qruplarının işini bərpa etməyi təklif edib.

    Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, iştirakçılar naviqasiya-hidroqrafik təminat məsələlərini və Xəzər regionu ölkələrinin donanmaları arasında praktiki qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsinin artırılmasını müzakirə ediblər.

    Rusiya Xəzəryanı dövlətlər Hərbi Dəniz Qüvvələri Təlim
    Россия предложила провести совместные учения на Каспии
    Russia proposes naval drills with Caspian littoral states

    Son xəbərlər

    17:07

    Ermənistanda şirkət 25 min dollar cərimələnib

    Region
    17:05

    Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq

    Xarici siyasət
    17:02

    Azərbaycan millisinin xareoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"

    Fərdi
    17:01

    Le Pen Fransadakı siyasi vəziyyəti "tamaşa" adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycan III MDB Oyunlarını medal sıralamasında ikinci pillədə başa vurub

    Fərdi
    16:59

    Elektrik közərmə lampalarına dair protokol tərtib edə biləcək yeni vəzifəli şəxslər müəyyən edilib

    Energetika
    16:55

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil etdik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycanda elektrik avtomobillərinin batareyaları necə utilizasiya edilir? - ARAŞDIRMA

    Energetika
    16:47

    İngiltərə klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti