Проводятся сборы командиров батальонов Азербайджанской армии

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.