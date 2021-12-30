Проверено материально-техническое обеспечение личного состава на освобожденных территориях

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории.

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Г.Насибов поинтересовался социально-бытовыми условиями, материально-техническим обеспечением, морально-психологическим состоянием личного состава, дал соответствующие поручения в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.

Затем Г.Насибов провел встречу с военнослужащими, несущими боевое дежурство на освобожденных территориях.

Военнослужащим были переданы праздничные угощения.

В завершение были даны соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему улучшению обеспечения личного состава, а также по качественному проведению ремонтно-строительных работ.