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Проверено материально-техническое обеспечение личного состава на освобожденных территориях

Проверено материально-техническое обеспечение личного состава на освобожденных территориях По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории.
Армия
30 декабря 2021 г. 16:58
Проверено материально-техническое обеспечение личного состава на освобожденных территориях
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По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Г.Насибов поинтересовался социально-бытовыми условиями, материально-техническим обеспечением, морально-психологическим состоянием личного состава, дал соответствующие поручения в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.

Затем Г.Насибов провел встречу с военнослужащими, несущими боевое дежурство на освобожденных территориях.

Военнослужащим были переданы праздничные угощения.

В завершение были даны соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему улучшению обеспечения личного состава, а также по качественному проведению ремонтно-строительных работ.

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