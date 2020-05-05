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Проверена боеспособность вооружения в прифронтовой зоне - ВИДЕО

Проверена боеспособность вооружения в прифронтовой зоне - ВИДЕО

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами  Ильхама Алиева, помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеспособность вооружения и военной техники воинских частей в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

После ознакомления с условиями, созданными в воинских частях для личного состава, был проведен смотр различных видов вооружения и военной техники, имеющихся на вооружении воинских частей.

Посетив тренажерное здание, построенное на территории одной из воинских частей, генерал-полковник М. Алиев и генерал-полковник З. Гасанов наблюдали за тренировками экипажей на учебно-тренировочных тренажерах танков и боевых машин пехоты. 

По приказу министра обороны боевая техника по учебной тревоге была выведена на местность, и задача была успешно выполнена.

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