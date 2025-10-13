В Узбекистане состоялось координационное совещание по совместным учениям "Единство - 2025"
Армия
- 13 октября, 2025
- 19:19
В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям "Единство - 2025".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Руководящий состав привлеченных к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.
Подразделения выполнили действия начального этапа региональных учений.
В рамках учений "Единство - 2025" коммандос и расчеты БПЛА Азербайджана примут участие в выполнении 14 действий, предусмотренных в ходе 20 тактических эпизодов основного этапа учений.
Последние новости
19:54
Мерц и Трамп обсудят сегодня в Шарм-эль-Шейхе конфликт в УкраинеДругие страны
19:45
Фото
В суде изучены документы о ракетном обстреле ВС Армении населенных пунктов АзербайджанаВнутренняя политика
19:35
Фото
Cостоялась трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:20
Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговорыДругие страны
19:19
Фото
В Узбекистане состоялось координационное совещание по совместным учениям "Единство - 2025"Армия
19:16
Куртулмуш: Регулярные контакты между Анкарой, Исламабадом и Баку укрепляют трехстороннее сотрудничествоВнешняя политика
18:57
В Массачусетсе два человека погибли при крушении самолетаДругие страны
18:57
Фото
В Анкаре почтили память Ахмеда ДжавадаКультура
18:52
Фото