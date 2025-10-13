Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Узбекистане состоялось координационное совещание по совместным учениям "Единство - 2025"

    Армия
    • 13 октября, 2025
    • 19:19
    В Узбекистане состоялось координационное совещание по совместным учениям Единство - 2025

    В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям "Единство - 2025".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Руководящий состав привлеченных к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.

    Подразделения выполнили действия начального этапа региональных учений.

    В рамках учений "Единство - 2025" коммандос и расчеты БПЛА Азербайджана примут участие в выполнении 14 действий, предусмотренных в ходе 20 тактических эпизодов основного этапа учений.

