    "Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib

    Hərbi
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:11
    Birlik – 2025 birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib

    Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində "Birlik-2025" birgə regional təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Təlimə cəlb edilən Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan və Özbəkistan respublikalarından olan kontingentlərin rəhbər heyəti təlimin tapşırıqları ilə tanış olublar.

    Regional təlimin başlanğıc mərhələsi üzrə fəaliyyətlər bölmələr tərəfindən icra edilib.

    "Birlik-2025" regional təlimində Azərbaycanın komando və PUA heyətləri təlimin əsas mərhələsinin 20 taktiki epizodu üzrə 14 fəaliyyətin icrasında iştirak edəcəklər.

