"Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib
Hərbi
- 13 oktyabr, 2025
- 19:11
Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində "Birlik-2025" birgə regional təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Təlimə cəlb edilən Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan və Özbəkistan respublikalarından olan kontingentlərin rəhbər heyəti təlimin tapşırıqları ilə tanış olublar.
Regional təlimin başlanğıc mərhələsi üzrə fəaliyyətlər bölmələr tərəfindən icra edilib.
"Birlik-2025" regional təlimində Azərbaycanın komando və PUA heyətləri təlimin əsas mərhələsinin 20 taktiki epizodu üzrə 14 fəaliyyətin icrasında iştirak edəcəklər.
Son xəbərlər
19:36
PSJ fransalı futbolçunu transfer edə bilərFutbol
19:32
Foto
Ermənistanın Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin raket atəşinə tutulması ilə bağlı verdiyi əmrlər açıqlanıb - MƏHKƏMƏDigər
19:31
Video
Ərdoğan İtaliyanın Baş nazirinə siqareti tərgirməyi tövsiyə edibDigər ölkələr
19:23
Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri yekunlaşıbEnergetika
19:11
Foto
"Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilibHərbi
19:09
Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
18:53
TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdirXarici siyasət
18:44
Foto
Ankarada Əhməd Cavadın xatirəsi anılıbDigər
18:43